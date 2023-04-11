В Саратовской области растет закредитованность населения и бизнеса

Объем выдачи банковских кредитов организациям и индивидуальным предпринимателям Саратовской области в прошлом году вырос на 6,3%, до 278,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба саратовского Отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.

Крупный бизнес в 2022 году получил в кредит 228,3 млрд руб. (на 29% больше, чем годом ранее). Специалисты объясняют динамику ростом закредитованности крупных предприятий обрабатывающей промышленности. Объем кредитного портфеля малых и средних предприятий дорос до 57,4 млрд руб. (на 4% больше, чем в 2021м).

Физлица Саратовской области довели общую закредитованность до 321,4 млрд руб. (рост 6%). Локомотивом этого процесса стала ипотека — обязательства по ней выросли за 22й год на 13%.

Всего банки за прошлый год выдали кредиты на почти 496,1 млрд руб: «Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся банковский сектор в прошлом году, российская финансовая система сохранила устойчивость. Банки продолжили кредитование и поддержали своих клиентов в трудный момент», — отмечает управляющая саратовским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Бирюкова.

За 2022 год объем средств на счетах саратовского банка вырос на 36% и составил около 165 млрд руб. на начало 2023го. Граждане хранят в банках больше 362 млрд руб. (рост за год — 10%).

Дарья Васенина