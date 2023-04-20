Кадры приходят и уходят

Глобальная цифровизация, появление новых электронных устройств, развитие новых технологий привело к тому, что отрасль испытывает огромный дефицит квалифицированных кадров. Уже сегодня экономике России не хватает 1 млн ИТ-специалистов. Существующие способы поддержки отрасли пока не могут решить эту проблему. Эксперты считают, что в будущем ИТ-навыки понадобятся каждому сотруднику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Острый дефицит

Российская ИТ-сфера и до 2022 года испытывала проблему дефицита кадров, но в новых условиях, когда работы стало в разы больше, он станет еще ощутимее. Еще в середине 2022 года заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко заявил, что стране не хватает около 1 млн специалистов ИТ-направлений. В течение 2022 года ситуация только обострялась. В декабре прошлого года глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что с начала 2022 года страну покинуло около 100 тыс. IT-специалистов.

Данных о том, сколько специалистов уехало из Башкирии и какой в республике дефицит кадров, в региональном министерстве цифрового развития предоставить не смогли. Но ранее заявляли, что к 2030 году республике может не хватить 6 тыс. специалистов различных ИТ-отраслей.

Спрос на ИТ-специалистов растет. Об этом свидетельствуют данные рекрутинговых агентств. «В феврале 2023 года было открыто на 3% больше вакансий в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком», чем в аналогичный месяц 2022 года. В марте рост составил уже 14%»,— рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Традиционно предложения по заработной плате в этой отрасли гораздо выше, чем в среднем в регионе. По данным портала Superjob.ru, за год предложения по зарплате выросли на 11,2%. Так, максимальное предложение для руководителя отдела составляет 400 тыс. руб., а среднее — 230 тыс. руб., для программистов Java — 350 и 200 тыс. руб., программистов «1С» — 250 тыс. руб. и 150 тыс. руб.

По данным hh.ru, средняя заработная плата в вакансиях для ИТ-специалистов составила 77,6 тыс. руб., в то время как средняя заработная плата в регионе составляет 50 тыс. руб. Сегодня наиболее востребованы специалисты по информационной безопасности и аналитике.

В региональном министерстве цифрового развития рассказали, что в республиканском банке вакансий есть сведения о 236 вакансиях для ИТ-специалистов. Работодатели ищут программистов, инженеров-программистов, операторов электронно-вычислительных машин, системных администраторов, инженеров по автоматизированным системам управления производством, техников-программистов.

«На данный момент спрос на ИТ-импортозамещение огромный, а наши решения играют в этом процессе немаловажную роль, поскольку замещают в инфраструктурах организаций ключевые иностранные программные продукты, такие как операционная система, виртуализация, резервное копирование, СУБД, корпоративную серверную почту и т.д. Поэтому наша компания продолжает набирать специалистов. Мы ведем поиск профессионалов по всей стране. Сейчас у нас в штате более 1300 сотрудников, до конца 2023 их численность существенно увеличится. Мы набираем разработчиков, тестировщиков, архитекторов, инженеров Linux и Devops, специалистов по информационной безопасности, серверной виртуализации, специалистов по продажам и т.д.», — рассказывает директор по персоналу ГК «Астра» Марина Яловега.

«Стоит отметить, что на рынке всегда существовали направления узкой экспертизы, где сложнее находить специалистов, это, например, исследователи киберугроз или архитекторы облачных хранилищ данных. В целом в IT сегодня есть особенно высокий спрос на middle и senior-специалистов по некоторым направлениям, в частности, на опытных Python-разработчиков, а также не стихает потребность в разработчиках Golang», — добавляет руководитель отдела подбора персонала в «Лаборатории Касперского» Елена Михеева.

«Дефицит ИТ-кадров наблюдается не только в России, но и во всем мире. Глобальная цифровизация, появление новых электронных устройств, увеличение объема хранимой и обрабатываемой информации, развитие новых технологий требуют и увеличения числа кадров в этой отрасли. По данным МВФ к 2030 году нехватка ИТ-специалистов в мире может достигнуть отметки в 85 млн человек»,— отмечает ведущий эксперт центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Мария Горденко.

На шаг позади

В Башкирии специалистов различных ИТ-направлений готовят практически все вузы республики: Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы, а также 42 ссуза. На 2022-23 учебный год было выделено 2,6 тыс. бюджетных мест, в 2021-22 годах эта цифра составляла 2,7 тыс.

Эксперты заявляют, что в российских вузах дают хорошую теоретическую базу, но для того, чтобы быть востребованным специалистом, студентам нужно вливаться в рабочий процесс еще во время обучения.

«Исторически самая большая проблема — это качество подготовки ИТ-специалистов. У нас много выпускников различных вузов, которые учились на эти специальности. Но, к сожалению, программа обучения в вузах не очень заточена под современные реалии. Человек окончил вуз, получил специальность, но он не готов пойти и полноценно работать», — говорит министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин.

«Сфера информационных технологий имеет специфику и колоссально быстрое развитие: изучаемые технологии за 4-5 лет могут попросту устареть. Конечно, есть базовый набор навыков и знаний, некоторые основы, которые не подвергаются такому стремительному изменению. Например, выпускники 2021 и 2022 года, которые сейчас, возможно, находятся на рынке труда, не имеют навыков работы с нашумевшим ChatGPT. Поэтому важным навыком любого специалиста в современном мире является самообучение и следование новым трендам и технологиям. Также болевой точкой является практический опыт кандидата. Сейчас студенты ИТ-специальностей стараются устроиться на стажировки практики уже на 2-3 курсе, чтобы преодолеть этот барьер»,— рассказывает Мария Горденко.

«В современных условиях работодателям важно работать в связке с вузами. Высшие учебные заведения дают хорошую академическую базу, задача компаний — готовить специалистов под себя, учитывая особенности своей сферы. Чтобы помочь студентам получить необходимые навыки, мы, в частности, реализуем собственную программу стажировок, SafeBoard, а также читаем лекции в ведущих технических вузах»,— добавляет Елена Михеева.

«Каким бы отличным ни был уровень подготовки молодых специалистов в самом вузе, стоит понимать, что выпускникам все равно приходится доучиваться и добирать какие-то необходимые компетенции уже непосредственно на работе в компании. И выигрывает здесь традиционно тот, кто обеспечил себе с самых первых курсов достойную практику в корпорациях. Плюс не стоит рассматривать вузы отдельно от компаний-работодателей. Образовательные учреждения не живут в вакууме, а сотрудничают с компаниями и стараются понять потребности рынка труда. И если компания сама хочет влиять на уровень подготовки кадров и на образовательный процесс в целом, тогда она первой становится инициатором такого сотрудничества. Например, наша компания уделяет большое внимание подготовке высококлассных специалистов в сфере ИКТ. За 4 года нам удалось выстроить систему обучения кадров по системному ПО на всех уровнях образования: от школ до вузов и центров ДПО. Ежегодно проходят обучение десятки тысяч слушателей, компания сотрудничает более чем с 400 профильными образовательными организациями», — рассказывает Марина Яловега.

Опрошенные «ИТ» эксперты отмечают, что после пандемии на рынке появилось множество кратковременных курсов, которые готовят специалистов в ИТ-сфере, но кардинально решить проблему дефицита кадров это не помогает.

«ИТ-специалисты остаются в дефиците, однако спрос стал чуть менее острым. Большую роль в этом сыграла популярность ИТ-сферы и обилие разнообразных обучающих курсов: многие соискатели сегодня проходят подобное обучение и выходят на рынок труда в ИТ в позиции джунов, начинающих специалистов. Впрочем, полностью решить проблему нехватки кадров в ИТ это пока не помогло. В том числе и потому, что работодателей не всегда устраивает отсутствие опыта и уровень специалистов после краткосрочных курсов»,— говорит Анна Осипова.

«Сейчас специалисты этой отрасли стимулируются различными государственными и корпоративными мерами поддержки. На рынке появляется множество курсов для обучения ИТ-специалистов младшего уровня, которые способны решить проблему кадрового голода в этой нише. Надо сказать, что постепенно вводятся курсы по цифровой грамотности, программированию, анализу данных и так далее в ВУЗах на специальностях, совсем не связанных с ИТ. По сообщениям некоторых специалистов, в будущем навыки ИТ потребуются практически каждому работнику. Сейчас на поверхности решения проблемы дефицита кадров лежат меры стимулирования ИТ-специалистов, поддержка обучения и переквалификации специалистов других отраслей в ИТ-кадры, увеличение набора на ИТ-специальности в ВУЗы, как на первую ступень, так и на вторую ступень высшего образования»,— добавляет Мария Горденко.

Ольга Корзик