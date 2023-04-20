«Таких мер поддержки не было ни у какой другой отрасли»

Министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин в интервью «ИТ» подвел итоги 2022 года, рассказал о том, чего ожидать от года текущего и почему не стоит расстраиваться из-за ушедших с рынка западных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «У российских ИТ-компаний появилась отличная возможность занять свое место на рынке»,— считает министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин

Фото: Пресс-служба Министерства цифрового развития РБ «У российских ИТ-компаний появилась отличная возможность занять свое место на рынке»,— считает министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин

Фото: Пресс-служба Министерства цифрового развития РБ

— Геннадий Валентинович, Башкирия по итогам 2022 года заняла шестое место в рейтинге цифровой трансформации регионов. По сравнению с 2021 годом республика выросла на 33 позиции. Расскажите, как удалось достичь таких результатов?

— Рейтинг цифровой транформации регионов на самом деле очень широкий. Он учитывает различные отрасли, в том числе общественный транспорт, образование, здравоохранение, государственное управление, городское хозяйство, строительство, также учитывается перевод социально значимых услуг в электронный вид, степень информационной безопасности и т.д. Да, в 2022 мы сильно постарались и проделали большую работу по всем отраслям. Например, в прошлом году мы вывели более 100 новых услуг из различных отраслей на сервис Госуслуги. Заметно, что население на это реагирует позитивно. Сейчас у 2,7 млн жителей республики есть свой личный кабинет на Госуслугах, при этом 900 тыс. из них были зарегистрированы в прошлом году. Хочу отметить, что население республики составляет 4 млн человек. Сегодня количество услуг, которые граждане вынуждены получать при личном посещении госорганов, минимально.

— Как вы в целом оцениваете результаты 2022 года для IT-отрасли республики? В 2022 году возникло множество трудностей для российской IT-сферы. Удалось ли достичь всех целей, которые ставили перед собой в начале года?

— На мой взгляд, год прошел относительно неплохо. Если говорить про коммерческие организации, то они практически не снизили темпов развития. В Башкирии было построено и модернизировано более 300 базовых станций, а связь появилась в 30 населенных пунктах, где раньше ее не было. С точки зрения развития, все достаточно неплохо. Но свои сложности, конечно, есть. Сегодня Министерство цифрового развития России уделяет большое внимание переходу именно на отечественное оборудование. Не секрет, что живого отечественного оборудования нет — пока все в стадии пилотирования. Также идет большая работа по поиску оборудования в дружественных странах. Прогнозы оптимистичны, но, безусловно, в 2023 году будет определенная просадка.

— Как республика справлялась?

— Кибератаки — это наша обыденность. Они и раньше носили массовый характер, но после начала СВО их количество возросло кратно: если раньше было 100 инцидентов в день, то сейчас это тысячи. Стоит отметить, что успешных кибератак не было. Вообще информационной безопасности сегодня уделяется большое внимание — как на федеральном, так и на республиканском уровне.

— А утечки данных были?

— Нет, все работает стабильно. Но руку на пульсе нужно держать всегда.

— В СМИ были данные о том, что с рынка информационных технологий Питера ушли «дочки» иностранных компаний с выручкой около 25 млрд руб. А как дела в Башкирии?

— Как правило, большинство иностранных компаний регистрировались в Москве или Санкт-Петербурге, поэтому мы не пострадали.

— Если говорить про возникшие в прошлом году трудности, то что, на ваш взгляд, было самым сложным?

— Я плотно общаюсь с различными представителями IT-направлений: и с теми, кто занимается инфраструктурой, и с теми, кто занимается разработкой. Могу честно сказать, что серьезных проблем ни у кого не было.

— Даже когда иностранные компании стали уходить с нашего рынка?

— Все как работало, так и работает. Достаточно посмотреть отчетность крупных компаний. На мой взгляд, наоборот, такие вещи являются стимулирующим фактором для развития. Ушли иностранные компании, значит, у российских компаний появилась отличная возможность импортозаместить все эти продукты и занять свое место на рынке. Да, безусловно, есть проблемные направления, где очень тяжело заместить продукты, на разработку которых были потрачены многие годы. Но таких направлений не так много.

— В прошлом году было много разговоров о том, что IT-специалисты массово покинули страну. Есть ли данные о том, сколько специалистов уехало из республики, есть ли в регионе дефицит кадров?

— Проблема с дефицитом кадров была еще задолго до того, как началась СВО. Да, действительно кто-то уехал. Нужно понимать, кто уехал: в большей части это люди, которые работали в западных компаниях, а жили в России.

В беседах с представителями IT-сферы я ни от кого из них не слышал, что есть проблемы с сотрудниками. Если честно, в этой отрасли поднялись заработная плата, а также многие разработчики существенно расширили штат под проекты, которые направлены на импортозамещение.

— Считаете ли вы эффективными те меры поддержки IT-специалистов, которые были предприняты правительством страны?

— Конечно. Таких мер поддержки не было ни у какой другой отрасли. Здесь нужно отдать должное Максуту Игоревичу Шадаеву. Это практически его личная заслуга. Он очень неравнодушный человек.

— Есть ли данные о том, сколько IT-специалистов в Башкирии получило отсрочку от армии, сколько воспользовалось программой льготной ипотеки?

— Конечно. По данным прошлого года свыше 200 призывников Башкортостана получили отсрочку от армии в связи с выбором востребованной профессии в современных реалиях. Возможно, эта цифра больше, но пока это данные, которыми мы располагаем. В республике подано 550 заявок на получение льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов, из которых 355 заявок уже одобрены. По состоянию на 23 марта 2023 года в 108 случаях заключены кредитные договоры. Выдано кредитов на общую сумму 733,80 млн рублей. Постепенное увеличение заявок на кредиты показывает заинтересованность данной мерой поддержки.

— Какие дополнительные меры поддержки предпринимателям этой отрасли выделил регион?

— Для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, были введены дополнительные льготы: пониженная ставка налога в размере 1% с доходов либо 5% с прибыли вместо 6% и 15%. Кроме этого, 14 декабря на Международной неделе бизнеса в Уфе подписано соглашение между правительством республики и акционерным обществом «ДОМ.РФ» о снижении для республиканских IT-компаний ставки по ипотечному кредитованию до 4%. Сейчас завершается оформление необходимой документации.

Также у нас есть проектный офис, где мы проводим консультации для предпринимателей. Я уверен, что давать деньги бизнесу для того, чтобы он работал — это неправильно. Изначально любой бизнес должен быть устроен так, чтобы он сам зарабатывал. Мы же в свою очередь можем помочь пройти бюрократические процедуры и подать заявку на федеральные гранты. Дело в том, что многие предприниматели не знают о таких мерах поддержки. В 2022 году компании из Башкирии получили гранты на общую сумму 340,6 млн рублей.

— Есть ли у нас сегодня в республике какие-то разработки и решения, которые мы можем предложить всей стране? Расскажите про эти проекты.

— Безусловно. НПП «Полигон» разрабатывает сетевое оборудование и поставляет его по всей стране. Компания Lexema разработала хороший конкурентный продукт — ERP-систему, которая помогает эффективно управлять предприятием и оперативно решать управленческие задачи. Как правило, на рынке раньше чаще использовались американские продукты. Поверьте, таких компаний и проектов множество. Перечислять их можно очень долго.

— Какие планы по цифровизации у республики на 2023 год?

— Нужно понимать, что сейчас финансовые приоритеты и у России, и у республики другие, поэтому строить большие планы мы не можем. Если говорить про инфраструктуру, то сейчас у нас реализуется большой проект «Устранение цифрового неравенства». Раньше по этому проекту в небольших населенных пунктах устанавливали точку общественного доступа — таксофон. В конце 2020 года в этот закон были внесены изменения: теперь населенные пункты с населением от 100 до 500 жителей должны быть обеспечены полноценной голосовой связью и мобильным интернетом 4G. В этом году мы планируем обеспечить связью 240 таких населенных пунктов. Там будет работать единый исполнитель госпрограммы по устранению цифрового неравенства — компания «Ростелеком».

Также мы продолжим работать над тем, чтобы как можно больше опасных участков в республике были обеспечены связью. Например, в прошлом году связь появилась на дороге Сибай-Акъяр. В этом году перед нами стоит задача решить вопрос со связью на дороге Уфа-Белорецк на участке от Архангельского до Белорецка. Сложностей там много: рельеф местности и при этом мало населенных пунктов. Операторам этот участок не очень интересен с экономической точки зрения, потому что на строительство инфраструктуры нужны серьезные вложения. Возможно, для решения этого вопроса нужны будут изменения в республиканском законодательстве.

— О каких изменениях идет речь?

— Схема простая: мы предлагаем оператора, который согласится построить инфраструктуру на этом участке, освободить от уплаты налога на прибыль или налога на имущество. Если соответствующие изменения будут приняты, то по подобной схеме мы сможем обеспечить связью несколько проблемных участков в республике.

— Есть уже понимание, когда на дороге Уфа-Белорецк появится связь?

— Если все будет идти по плану, то эта дорога будет обеспечиваться связью уже в 2024 году.

Беседовала Ольга Корзик