В Сочинском нацпарке нашли новый вид растения ледникового периода

Ученые Сочинского нацпарка нашли на хребте Аибга новый для науки вид растения, относящийся к ледниковому периоду. Ему дали название колокольчик аибгинский, сообщает пресс-служба нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский нацпарк Фото: Сочинский нацпарк

Растение нашли во время прокладки автодороги по участкам северного склона хребта Аибга. За счет этого обследовали ранее недоступный высокогорный район троговой долины левобережного притока р. Мзымта – р. Карповка. Растения с крупными ярко-синими цветками свисали высоко из трещин отвесных скал. Их облик и специфичный биотоп обитания дали ученым понять, что ранее этот вид не изучался.

Он сохранился на изверженных вулканических породах и растет в небольшом диапазоне высот от 1850 до 1950 м, в трещинах вертикальных базальтовых скал субальпийского пояса. В нацпарке объясняют, что именно туда растения перебрались во время ледникового периода от трогового ледника северного склона хребта Аибга. Это позволило им сохраниться до настоящего времени.

Татьяна Ручкина

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