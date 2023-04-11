Алексей Текслер прокомментировал убийство подростка в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании регионального оперативного штаба прокомментировал инцидент с убийством 17-летнего подростка, который произошел на северо-западе Челябинска 9 апреля.

«Сейчас, коллеги, важно провести объективное расследование обстоятельств преступления, дать взвешенную оценку случившемуся. Нужно разобраться в причинах, почему это стало возможным, и сделать все, чтобы подобное не случилось в будущем. В настоящий момент наши правоохранительные органы занимаются этим. Также поручаю социальному блоку оказать всю необходимую помощь семье»,- сказал глава региона.

По данным правоохранительных органов, в ночное время 9 апреля возле ТРК «Космос» произошел конфликт между двумя группами молодых людей, которые являются участниками геймерского сообщества в одной из социальных сетей. Поводом для ссоры стали оскорбления, высказанные в общей беседе онлайн. Перепалка перешла в драку, один подросток получил смертельные раны.

Полиция уже задержала четверых участников драки. Основной обвиняемый – 20-летний Шахром Миров – арестован. Также под стражу взяты его соучастники – братья Зоир и Тоир Джалиловы.