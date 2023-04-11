Двух сотрудниц аэропорта Магнитогорска будут судить за хищение 11 млн рублей

Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело двух сотрудниц аэропорта, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. С помощью фиктивного трудоустройства они похитили у авиапредприятия более 11 млн руб., сообщает управление МВД России на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ завершили сотрудники Южно-Уральского линейного управление МВД. По версии следствия, сотрудницы магнитогорского аэропорта, работавшие на должностях, позволявших начислять зарплату, увольнять и нанимать работников, фиктивно трудоустраивали своих родственников и знакомых. Зарплату «мертвых душ» соучастницы делили между собой, при этом «работники» о своем трудоустройстве ничего не знали. Например, супруг и дочь одной из фигурантов «заработали» 4,5 млн руб., не догадываясь, что работают в аэропорту.

В ходе обысков в доме одной из фигурантов полицейские обнаружили крупную сумму денег в разной валюте: 60 тыс. руб., $867, 410 евро, 310 израильских шекелей, 165 дирхамов ОАЭ, 15 болгарских левов, 50 мальдивских руфий, 50,6 тыс. казахских тенге и 5 кубинских песо. В квартире второй изъяли 280 тыс. руб. и 700 евро. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых общей стоимостью 11 млн руб. наложили арест. В том числе средства на банковских счетах, земельные участки, жилые здания в Магнитогорске и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

До задержания полтора года назад соучастницы, которым сейчас 62 года и 59 лет, проработали в аэропорту более 20 лет, характеризовались исключительно положительно и не имели проблем с законом. Материал уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.