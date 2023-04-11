«Т Плюс» вложит 3,4 млрд рублей в развитие теплоснабжения Краснокамского городского округа

Краснокамский городской округ (Пермский край) решением правительства отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на основании совместного обращения муниципалитета и ПАО «Т Плюс».

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Новая модель рынка тепла позволит компании вложить в развитие тепловой инфраструктуры города 3,4 млрд рублей до 2041 года. Большая часть средств – 2,8 млрд рублей – будет направлена на модернизацию теплосетевых объектов Краснокамска. Также «Т Плюс» обновит Закамскую ТЭЦ-5. Еще 200 млн рублей будет вложено в теплосети посёлка Майский.

В Краснокамский городской округ входит несколько территорий, в их числе – г. Краснокамск и п. Майский, в которых пройдут работы. Общая численность населения округа составляет 72 тыс. человек.

Ранее решениями Правительства Российской Федерации к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены 18 территорий присутствия «Т Плюс»: Ульяновск, Оренбург, Самара, Владимир, Медногорск, Новокуйбышевск, Чебоксары, Новочебоксарск, Пенза, Саранск, Кирово-Чепецк, Тольятти, Пермь, Чайковский, Иваново, Кохма, Ижевск, Орск.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»