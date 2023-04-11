В Татарстане полицейские задержали пятерых жителей за мошенничество в особо крупном размере

Правоохранители Татарстана задержали пятерых местных жителей, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

По данным министерства, подозреваемые работали в двух коммерческих компаниях, и главным видом их деятельности было предоставление финансовых консультаций и проведение операций на рынке «Форекс». Задержанные, в частности, звонили гражданам, которые размещали объявления о поиске работы, после чего звали их на собеседование, где им предлагали ь должности менеджеров, консультантов и руководителей после прохождения обучения.

«В ходе занятий кандидатов убеждали в необходимости на практике получить навыки самостоятельной торговли через форекс-дилера. Для этого на компьютер или смартфон устанавливалось специальное программное обеспечение. Новому клиенту для проведения операций нужно было сделать взнос. Деньги перечислялись организации, которая якобы конвертировала их в валюту и направляла на личный счет», заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, добавив, что при отсутствии накоплений потерпевшим предлагали взять кредит.

Один из задержанных отвозил потерпевших банк, находился во время оформления кредита и брал 20% от выданных денег за собственные услуги.

Кроме того, как считает следствие, задержанные склоняли своих жертв к обучению у опытных аналитиков компании, стоимость которого доходила до 50 тыс. руб. за час, и в результате потерпевшие просто теряли все вложения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Всего в деле значатся 15 криминальных эпизодов, ущерб составляет свыше 20 млн руб.

Троих подозреваемых отправили под стражу, двоим запретили определенные действия, еще одного фигуранта задержать не удалось, его объявили в федеральный розыск.

"Ъ-Казань"