Свет полицейской мигалки на иконах

В Петербурге, 10 апреля, местные националисты провели панихиду по Максиму Фомину, также известному как военкор Владлен Татарский. На панихиде дежурили сотрудники спецполка полиции, которые на входе в церковь обыскивали гостей и по базам МВД выискивали неблагонадежных граждан. «Ъ-СПб» посетил мероприятие и оценил, как в свете полицейских мигалок люди молятся за «мир и победу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панихида в церкви Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона на улице Пестеля по Максиму Фомину, также известному как военкор Владлен Татарский

Фото: Екатерина Рязанова Панихида в церкви Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона на улице Пестеля по Максиму Фомину, также известному как военкор Владлен Татарский

Фото: Екатерина Рязанова

В понедельник в церкви Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона на улице Пестеля в Санкт-Петербурге прошла панихида по убитому в результате теракта Максиму Фомину, также известному как военкор Владлен Татарский. Панихидой называется краткая служба, состоящая из молитв о прощении грехов и упокоении умершего в Царстве Небесном. Организатором мероприятия выступила книжная лавка «Листва», принадлежащая издательству «Черная сотня». Панихиду посетило около 30 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панихида в церкви Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона на улице Пестеля по Максиму Фомину, также известному как военкор Владлен Татарский

Фото: Екатерина Рязанова Панихида в церкви Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона на улице Пестеля по Максиму Фомину, также известному как военкор Владлен Татарский

Фото: Екатерина Рязанова

В 19:30 во время официального начала панихиды посетители церкви все еще стояли на улице рядом с припаркованными машинами полиции. Сотрудники церкви не торопили полицию, обеспечивавшую безопасность мероприятия. В связи с этим старт панихиды отложили до 20:00. Полицейские обыскивали гостей, проверяли содержимое карманов, ощупывали на наличие скрытых предметов и интересовались внешностью посетителей. Так, у одного гостя пытались выяснить значение его тату с Фемидой, а у другого полицейских заинтересовала футболка с надписью «Историческая правда состоит из молчания мертвых» с изображением белогвардейских лидеров. Силовики спрашивали имеет ли принт какое-то значение, почему посетитель надел на панихиду именно ее. После силовики сфотографировали футболку. Опознать на принте последнее «белое» правительство Крыма и генерала белой армии Петра Николаевича Врангеля самостоятельно полицейские не смогли. После «общупывания» каждого гостя пробивали по паспортным данным в базе МВД.

Ровно в 20:00 настоятель храма, протоиерей Александр Румянцев объявил о начале панихиды. Под дружную молитву гости успели постоять на коленях, некоторые из присутствующих не смогли сдержать слез. Прямо за окнами храма на протяжении всех панихиды стояли полицейские автомобили с включенными мигалками из-за чего от икон отражались синие полицейские мигалки.

После стандартного ритуала к гостям обратился настоятель храма, протоиерей Александр Румянцев: «Мы закончили молитвой о святой Руси. Она каждый день читается в церкви о том, чтобы господь даровал нам мир, победу и даровал нам исповедание о Троице святой. Потому что когда человек верующий, ему не страшно ничего. Он боится только Бога. <…> Сегодня девятый день. Жизнь его не была длинной. Возможно, он даже не успел покаяться во грехах, которые как человек и все мы он совершил. Но у меня есть уверенность, что общая молитва о нем от всех нас поможет его бессмертной душе. И Господь упокоит раба божьего Максима, новопреставленного воина Христова!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панихида в церкви Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона на улице Пестеля по Максиму Фомину, также известному как военкор Владлен Татарский

Фото: Екатерина Рязанова Панихида в церкви Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона на улице Пестеля по Максиму Фомину, также известному как военкор Владлен Татарский

Фото: Екатерина Рязанова

Один из гостей, который принес в церковь букет красных гвоздик, сообщил «Ъ-СПб», что не смог посетить похороны Владлена Татарского в Москве, поэтому посчитал своим долгом прийти на панихиду.

«Как нормальный человек я относился к нему хорошо, потому что то, что он делал, это, даже не знаю, как выразить словами, наверное, скажу, что это важно, очень важно. Про панихиду я узнал, когда разместили информацию в “Листве”. В Москву мне выбраться не удалось, поэтому я пришел сюда, отдать дань, проводить человека в его последний путь небесный, хотел сказать, что он боролся не зря, и чтобы Там у него все было хорошо. Как началась СВО, я начал его слушать. Он выходил на разных источниках, я слушал, и меня зацепило. Он не просто описывал боевые действия, он описывал как, что и почему происходит, и все доступным языком, понятно становится»,— поделился мужчина, представившийся Олегом.

Ивент-менеджер книжной лавки «Листва», куратор домена «Общество. Будущее» Савва Федосеев рассказал, что перед панихидой с ним связался отец Юлиан и сообщил о полиции. «Я стоял, следил практически до последнего, вроде всех пустили. Такие панихиды — это православная традиция: чем больше молимся, тем больше помогаем душе усопшего, поэтому чем больше совместных молитв, тем лучше душе Максима. Публичные панихиды проводят с незапамятных времен, в Российской империи проводили, для нас это не является какой-то новой традицией»,— на этом моменте Савву прервал громкий звук, похожий на выстрелы, который раздался за спинами вышедших из церкви. В этот момент все стоящие на улице присели, полицейские в автомобилях напряглись. Позже стало понятно, что звук доносился из выхлопной трубы пронесшейся мимо машины. Однако гости поспешили покинуть территорию церкви.

Екатерина Рязанова