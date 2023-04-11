Агрохолдинг «СТЕПЬ» принял участие в фестивале спорта

Команда сотрудников Агрохолдинга «СТЕПЬ» приняла участие в легкоатлетическом забеге на фестивале спорта «Сочи Автодром». По правилам марафона каждый участник выбирал километраж дистанции по желанию: от 5 до 40 км. Всего в команду «СТЕПИ» вошли 12 участников, которые в общей сложности пробежали 110 км на разные дистанции. Два бегуна установили личные рекорды по протяженности дистанции, а еще два – личные рекорды по времени прохождения дистанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ» Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

«СТЕПЬ» стала официальным партнером фестиваля. Победители и призеры легкоатлетического забега получили сертификат на продукцию Агрохолдинга «СТЕПЬ» на маркетплейсе OZON. Кроме того, гости фестиваля могли принять участие в специальном розыгрыше и получить подарочный набор от компании.

Мероприятие продолжалось 3 дня и собрало на своей площадке почти три тысячи человек. Помимо легкоатлетического забега в другие дни фестиваля прошли велогонки на дистанции от 5 км до 55 км и детский марафон.

Поддержка спортивных мероприятий и участие в них спортсменов Агрохолдинга являются одной из составляющих стратегии устойчивого развития компании. В 2022 году команда «СТЕПИ» стала участником восьми марафонов, прошедших в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье.

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Корпоративная культура Агрохолдинга «СТЕПЬ» предусматривает много вариантов для разностороннего развития сотрудников компании. Спорт – это не только часть здорового образа жизни, но и эффективный тимбилдинг. Участие в спортивных мероприятиях укрепляет командный дух среди коллег и развивает лучшие качества в них. Сотрудники Агрохолдинга занимаются не только бегом, но и волейболом, футболом и др. видами спорта, а компания поддерживает эти увлечения»

СПРАВОЧНО Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»