В Ярославле директор салона присвоил 230 смартфонов и смарт-часов

В Ярославле директор офиса продаж средств мобильной связи признан виновным в растрате в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Уголовное дело менеджера расследовала следственная часть областного УМВД, а рассматривал Фрунзенский районный суд Ярославля. Как считали следователи, директор присвоил более 230 смартфонов, смарт-часов и другой техники, которая продавалась в салоне сотовой связи, расположенном в одном из торговых центров города.

«Похищенные телефоны и другую технику обвиняемый продавал, вырученные деньги присваивал. Общая сумма ущерба составила более 8,5 млн. рублей. В судебном заседании подсудимый вину в преступлении признал. В ходе следствия пояснял, что на полученные преступным путем денежные средства делал ставки в букмекерской конторе»,— рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мужчину признали виновным в растрате и приговорили к 5 годам лишения свободы условно, также осужденный должен компенсировать собственнику салона нанесенный материальный ущерб на 8,5 млн руб. Приговор суда вступил в законную силу.

Андрей Иванов