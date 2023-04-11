На «цифровую» модернизацию военкоматов в Воронежской области потратят более 300 млн рублей

В Воронежской области в рамках соглашения с министром обороны РФ Сергеем Шойгу планируют модернизировать военкоматы «до состояния современных офисов». Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.

В 2022 году из областного бюджета на ремонт военкоматов было направлено 105 млн руб. В 2023-м уже выделено более 155 млн руб. и планируется дополнительное финансирование на почти 60 млн руб.

Губернатор сообщил, что «жители в офисах будут получать госуслуги в электронном виде»: «Для этого мы приобрели оборудование для организации электронной очереди в комиссариатах: терминалы, панели для вывода информации, автоматизированные рабочие места операторов».

По данным главы региона, на сегодняшний день ведется ремонт зданий комиссариатов в Нововоронеже, Советском и Ленинском районах Воронежа. «Оснастим комиссариаты необходимой мебелью и компьютерной техникой. Также мы направим стимулирующие выплаты работникам военкоматов»,— сообщил губернатор.

Владимир Зоркий

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