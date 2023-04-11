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Депутат гордумы Воронежа написал заявление в полицию после угроз от неизвестного

Депутат городской думы Воронежа Артем Рымарь («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») написал заявление в полицию после угроз неизвестного. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Артем Рымарь рассказал, что вчера, 10 апреля, вечером на улице Ленина к нему подошел неизвестный крупный и высокий человек и высказал угрозы. «Он начал с оскорблений, назвал меня "мусорилой", потом обратился ко мне по фамилии. Стал спрашивать, не страшно ли мне ходить вечером одному, после чего, начал проявлять определенные признаки агрессии. Почему-то, его претензии по отношению ко мне звучали, как к представителю органа прокуратуры, а точнее — как к заместителю прокурора Центрального района»,— сообщил господин Рымарь. В органах прокуратуры он не работает с 2009 года.

Господин Рымарь утверждает, что неизвестный ушел, пообещав в следующий раз разобраться по серьезному. Депутат запомнил, что мужчина был одет в серый пиджак. Он попросил полицию запросить видео с камер, расположенные недалеко от места происшествия, установить личность неизвестного, а также возбудить дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

Сергей Толмачев

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