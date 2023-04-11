Жителя Туапсинского района осудили почти на 10 лет за продажу наркотиков

В Туапсинском районе на 9 лет и 10 месяцев осудили местного жителя за сбыт наркотиков через закладки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

26-летний мужчина в 2022 году хотел продать на территории Туапсинского района наркотики. Он хранил их по месту жительства и в автомобиле. Его действия пресекли сотрудники оперативного подразделения ОМВД по Туапсинскому району.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему назначили 9 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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