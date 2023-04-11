В пяти территориях края построят автомобильные газовые заправки

«Газпром» построит в Пермском крае пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На встрече обсуждалась платежная дисциплина потребителей, имущественные вопросы, догазификация и газификация региона, взаимодействие «Газпром межрегионгаз» с производителями газового оборудования, работающими в Пермском крае.

Программа развития газоснабжения и газификации Прикамья была расширена в середине прошлого года в ходе Петербургского международного экономического форума. В рамках актуализации в нее включили дополнительные объекты, в том числе внутрипоселковые газовые сети для газификации домовладений, а также автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

«Программа предусматривает строительство 2,8 тыс. км газопроводов, создание условий для газификации 34,9 тыс. домовладений и 143 котельных в 210 населенных пунктах Пермского края, техническое перевооружение и реконструкцию 11 газораспределительных станций. Также будут построены пять АГНКС: в Пермском районе, в Перми, Чайковском, Краснокамске, Кунгуре. Реализация программы развития газоснабжения и газификации в Пермском крае позволит подключить к природному газу новых абонентов и увеличить подачу топлива действующим потребителям»,— сообщил господин Густов.

«В прошлом году расширили пятилетнюю программу еще на 22 газопровода, благодаря этому газ впервые придет на север региона и во многие другие территории. Всего за пять лет будут созданы условия для газификации почти 35 тысяч домовладений и 143 котельных в 210 населенных пунктах», — отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. По словам губернатора, Пермский край не только один из крупнейших потребителей газа, но и поставщик технологических решений для Газпрома и его дочерних компаний. Многие предприятия региона производят уникальные технологии для разведки, добычи, переработки и транспортировки газа.