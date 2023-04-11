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Бизнесмен из Тольятти проведет 180 часов на обязательных работах за отказ сносить самострой

Руководитель организации, которая самовольно возвела незаконные объекты на земельном участке площадью почти 4,3 тыс. кв.м, привлечен к уголовной ответственности. Решение принято из-за его отказа освобождать самовольно занятую территорию. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

«Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов»,– говорится в сообщении.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Речь идет об организации, которая реализует строительные материалы. Ее представители самовольно возвели ряд объектов.

Суд постановил снести их. Судебный пристав-исполнитель несколько раз предупреждал руководителя компании о необходимости исполнения судебного решения. Организации выписывались штрафы, но необходимые меры так и не были приняты.

Ранее судебные приставы-исполнители выявили в Самарской области летчика с долгом в один млн руб. перед авиакомпанией. В связи с этим его ограничили в праве выезда за пределы России.

Георгий Портнов

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