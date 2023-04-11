В Уфе в ДТП с самокатами пострадали 62 человека

В 2022 году в Уфе зафиксировано 61 ДТП с участием самокатов и других средств индивидуальной мобильности, в которых были ранены 62 человека, из которых 47 — несовершеннолетние, сообщил на оперативном совещании в администрации заместитель командира полка ДПС ГИБДД управления МВД России по Уфе Андрей Трекин.

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что часто видит, как на электросамокатах передвигаются по два человека. По словам Александра Трекина, сотрудники ведомства пресекают подобные нарушения.

Ратмир Мавлиев поручил провести в образовательных учреждениях педсоветы, чтобы после довести до детей действующие законы и правила безопасности.

«Город должен создавать соответствующую инфраструктуру. Это безопасные велодорожки отдельно от пешеходов. Я прошу вас на этой неделе пригласить глав, заслушать планы по развитие велодорожек и запланировать комплексный доклад»,— сказал Ратмир Мавлиев.

Карина Мамаева

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