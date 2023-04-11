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Участника картеля на торгах челябинского завода оштрафовали на 1,1 млн рублей

Управление ФАС России по Челябинской области оштрафовало московскую компанию «Логистика» на 1,16 млн руб. за участие в картеле на торгах АО «Русские электрические двигатели» (Челябинск). Всего антиконкурентное соглашение заключили три компании, сообщает антимонопольное ведомство.

С заявлением о нарушениях закона на аукционе по поставке инструментов, хозяйственного инвентаря и оборудования с начальной ценой договора 33, б млн руб. в УФАС обратился сам заказчик. Установлено, что антиконкурентное соглашение заключили две компании из Пензы – ООО «Спектр» и «Корунд» и московская «Логистика». Во время торгов «Спектр» и «Корунд», не собираясь выигрывать торги, подали ценовые предложения с максимально возможным шагом. Затем из-за отсутствия необходимой информации их заявки отклонили, а победителем стало ООО «Логистика» с предложением о минимальном снижении начальной цены договора.

Схожее поведение участников сотрудники УФАС выявили при проведении закупок АО «Транснефть – Дружба» с начальной ценой 7,6 млн руб. и ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (3,5 млн руб.). Участники картеля признали факт нарушения антимонопольного законодательства. «Логистика» должна оплатить штраф в федеральный бюджет не позднее 60 дней со дня вступления постановления о привлечении к ответственности в законную силу.

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