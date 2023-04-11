Благоустройство набережной реки Белой в Дюртюлях обойдется в 141,3 млн рублей

Администрация Дюртюлей заключила контракт на благоустройство набережной Белой с ООО «Рефстройпроект», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт по начальной цене — за 141,3 млн руб., из них 85 млн руб. оплатит федеральный, 56,3 млн руб. — региональный бюджет. Другие участники конкурса были готовы провести работы за 124,37 млн, 138,5 млн и 141 млн руб.

Работы необходимо завершить до конца ноября. Подрядчик должен благоустроить набережную и прилегающую к ней территорию в рамках реализации проекта «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана»: заменить металлические ограждения, тротуарную плитку, асфальтовое покрытие и бордюры, уличные фонари, перенести памятник и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале апреля администрация Ишимбая заключила контракт на благоустройство территории парка культуры и отдыха имени Александра Матросова с «Рефстройпроектом» за 163,83 млн руб.

ООО «Рефстройпроект» зарегистрировано в апреле 2014 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Гузель Даутова. В 2021 году выручка компании составила 511,3 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. В марте текущего года компания заключила с администрациями 12 муниципалитетов Башкирии контракты на комплексное благоустройство дворов за 284,6 млн руб.

Майя Иванова

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