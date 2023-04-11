В ростовской Левенцовке будет построена многоуровневая парковка за 229 млн рублей

Компания ООО «СЗ ККПД-Инвест» ищет подрядчика для строительства в районе Левенцовки в Ростове многоуровневой парковки на 250 мест, сообщает RO.TODAY.

Сооружение планируют возвести на пересечении ул. Еляна и ул. Ткачева в в восьмом микрорайоне. Под данные цели уже отведен участок площадью 3,6 тыс. кв. м. Стоимость реализации проекта составит 229 млн руб. Завершить работы планируется уже в 2023 году.

Само здание будет разделено на четыре этажа. Для лиц с ограниченными возможностями планируется выделить 25 мест. Также комплекс будет включать шиномонтаж, мойку, автомастерскую и магазин.

Анастасия Назарова