Водитель Volkswagen погиб и еще трое человек пострадали в ДТП на трассе М7 в Удмуртии

10 апреля на 221 км федеральной трассы в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, столкнулись Volkswagen Polo и Toyota Land Cruiser.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате происшествия 28-летний водитель Volkswagen скончался на месте аварии. Его 27-летний пассажир получил травмы. Пострадали также 38-летний водитель Toyota и его пассажирка, девочка 2015 года рождения.

По факту дорожного происшествия проводится расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.