На трех предприятиях Кубани откроют корпоративные центры опережающей подготовки

На Губском кирпичном заводе, на предприятии «Родина» и в аптечной сети «Здоровье» откроют корпоративные центры опережающей подготовки. Эти кубанские предприятия стали победителями конкурсного отбора в этом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Сегодня технологические процессы быстро меняются, и КЦОП дает возможность новым специалистам быстрее адаптироваться, опытным работникам — продолжать развиваться и вместе выстраивать сильную команду профессионалов»,— отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Центры на предприятиях открываются в рамках нацпроекта «Производительность труда». Для этого компании собирают команды и формируют перечень приоритетных кадровых потребностей. После этого проекты защищаются перед экспертами Минэк РФ и Агентства развития навыков и профессий.

Всего в этом году на всероссийский конкурс подали 203 заявки из 50 регионов страны. Сразу три победителя у Краснодарского края впервые. Сейчас в регионе площадки для повышения квалификации сотрудников работают в Научно-производственной компании «ПАНХ», на «Консервном предприятии Русское поле — Албаши» и на базе «АС-ЭНЕРГО». К концу года в РФ будут работать 60 таких центров. По количеству центров опережающей подготовки Краснодарский край занимает второе место после Москвы.

Татьяна Ручкина

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