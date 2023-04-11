На Кубани за сутки выявили 102 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 102 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 48 случаев, в Сочи — 11, по четыре обнаружили в Горячем Ключе, Красноармейском и Тимашевском районах. По три новых пациента выявили в Анапе, Динском, Ейском, Мостовском и Приморско-Ахтарском районах. Два человека заболели в Тбилисском районе, по одному — в Армавире, Геленджике, Новороссийске, Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, Калининском, Каневском, Крыловском, Лабинском, Отрадненском, Павловском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1052 человек, в стационарах — 245 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 359 314 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 346 838 человек, скончались — 11 179 пациентов.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram