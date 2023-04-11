Прокуратура вступила в дело о банкротстве Агентства инвестразвития Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство прокуратуры региона о вступлении в дело о банкротстве АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР). Решение было принято 10 апреля, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Определение суда пока не опубликовано. Конкурсное производство в отношении АИР Челябинской области, подведомственного региональному министерству экономического развития, открыто с конца сентября 2022 года из-за задолженности перед региональным УФНС на сумму 411,6 млн руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сейчас конкурсный управляющий пытается оспорить несколько сделок должника, в том числе по безвозмездной передаче агентством 131 квартиры правительству и министерству имущества Челябинской области, и вернуть таким образом в конкурсную массу более 393 млн руб. Большинство из этих квартир были предоставлены сотрудникам бюджетных учреждений в качестве служебного жилья.