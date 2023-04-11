Удмуртия лидирует среди регионов ПФО по задолженности населения по кредитам

Жители Удмуртии в феврале взяли кредитов на 15,4 млрд руб., что на 14% больше показателя за январь. Однако объем оказался на 4% меньше, чем на аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат. Задолженность населения по кредитам выросла за месяц на 2,9 млрд руб. и составила 284,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем вкладов жителей Удмуртии на 1 марта составил 229,7 млрд руб. За месяц счета пополнились на 7,3 млрд руб., годом ранее — на 0,7 млрд руб.

При этом объем задолженности превысил сумму вкладов на 55,1 млрд руб. Таким образом, на каждый рубль долгов приходится 81 коп. сбережений, годом ранее — 76 коп.

По уровню задолженности населения по кредитам Удмуртия оказалась лидером среди регионов ПФО — 197,4 тыс. руб. в среднем на каждого жителя. В Татарстане данный показатель составляет 197 тыс. руб., а меньше всего задолженность в Мордовии — 127,8 тыс. руб. Отмечается, что для погашения среднего уровня кредитной задолженности жителей Удмуртии хватит примерно 6,3 среднемесячного денежного дохода.