Число судебных дел с присяжными в Петербурге рекордно выросло с двух до семи

Число дел, которые рассматриваются в присутствии коллегий присяжных в районных судах Петербурга, выросло. С ежегодных двух-четырех дел в 2022 году их количество дошло до семи, пишет «Деловой Петербург».

Суд присяжных на районном уровне ввели в 2018 году. Их коллегии за все время существования в Петербурге рассмотрели 16 уголовных дел в отношении 23 человек. В компетенцию присяжных входит около десятка преступлений, среди которых есть и широко распространенные (незаконный оборот наркотиков), и редкие (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). При этом половина из всех дел встречается на практике редко, в том числе статья за геноцид (ст. 357 УК РФ).

В 2022 году присяжные заседатели рассмотрели семь уголовных дел в отношении восьми обвиняемых. Как отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, это рекордный показатель с момента введения на районном уровне этой инициативы.

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