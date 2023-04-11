Казань оказалась самым дорогим городом РФ для отдыха в майские праздники

Казань стала лидером среди самых дорогих городов РФ для путешествия в майские праздники этого года. Исследование провел онлайн-сервис для путешественников OneTwoTrip, передает РИА «Нoвости».

Средняя стоимость номера в отеле за сутки в майские праздники составит 4,2 тыс. руб. Из общего количества пользователей сервиса в Казань хотят приехать 5,4% человек.

Самым популярным городом оказался здесь Санкт-Петербург. Туда стремятся поехать 21% пользователей. Средняя стоимость номера в отеле там составит 2,6 тыс. руб.

"Ъ-Казань"