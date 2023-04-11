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обновлено 12:11

На экс-депутата заксобрания составили седьмой протокол за публикации в соцсети

Оппозиционный политик, экс-депутат заксобрания Пермского края Константин Окунев вновь предстанет перед судом по административному делу, возбужденному по ст. 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом господин Окунев сообщил в своем телеграм-канале. Рассматривать дело будет Дзержинский суд Перми 2 мая.

Это уже седьмой протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Константина Окунева из-за его публикаций в соцсетях. Суды оштрафовали оппозиционера в общей сложности более чем на 280 тыс. руб.

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