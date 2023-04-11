На строительство соцобъектов на Кубани направят 192 млн рублей

В 2024 году Правительство РФ направит Краснодарскому краю 192 млн руб. на строительство соцобъектов. Об этом говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По документу выплаты регионам предусмотрены в 2023 и 2024 годах. Однако Кубань получит их только в 2024 году. Адыгея получит на строительство соцобъектов в этом году 322 млн руб. и в следующем – 363,6 млн руб.

Всего в ближайшие два года выплаты получит 41 регион. Им направят более 22 млрд руб. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, решение о выделении средств связано с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идет с опережением.

Татьяна Ручкина

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