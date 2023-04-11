В Адыгее главный редактор республиканской газеты осужден за растрату

Майкопский городской суд Республики Адыгея (РА) признал главного редактора государственного СМИ виновным в растрате и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба республиканского УФСБ России. Приговор вступил в законную силу.

Фамилия фигуранта дела в сообщении не указана. На сайте Майкопского городского суда РА указано, что подсудимым по делу о растрате с использованием служебного положения (ч. 3 с. 160 УК РФ) являлся Тимур Дербе. По информации открытых источников, господин Дербе занимает должность главного редактора газеты «Адыгэ макъ». Государственное бюджетное учреждение «Редакция республиканской газеты "Адыгэ макъ"» учреждено комитетом Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.

По данным правоохранительных органов, главный редактор газеты в период своего нахождения в отпуске, на больничном, а также в выходные дни использовал служебный автомобиль, его поездки не были связаны со служебной деятельностью. Суд признал, что противоправные действия Тимура Дербе нанесли значительный ущерб учредителю издания – комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.

Анна Перова, Краснодар