Объем просроченной розничной задолженности в Челябинской области вырос на 11,4%

За 12 месяцев 2022 года объем просроченной розничной задолженности по кредитам (без учета ипотеки) в Челябинской области вырос на 11,4%, или на 2,28 млрд руб. Об этом в своем исследовании сообщает коллекторское агентство «Долговой консультант».

На 1 марта объем просроченной задолженности по розничным кредитам в Челябинской области оценивается в 22,79 млрд руб. За два месяца 2023-го объем неплатежей вырос на 3,8%, или на 630 млн руб.

В целом по России размер просроченной задолженности за 2022 год увеличился на 15,8%, или на 139 млрд руб. Среди регионов РФ наибольший рост показателя отмечен в Сахалинской области (+35,4%), Крыму (34,3%) и Хакасии (34,2%).