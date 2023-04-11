Военнослужащий из Прикамья освобожден из плена

10 апреля в ходе обмена из украинского плена были освобождены 106 российских военнослужащих. В их числе — уроженец Косинского района Пермского края. Об этом сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко на своей странице в соцсети.

«Комментировать эту информацию не торопился, так как при анализе полученного вчера списка из Москвы обратил внимание на несовпадение дня и месяца даты рождения, притом что фамилия, имя, отчество и год — совпадали полностью,— рассказал господин Сапко.— У нашего парня нет близких родственников, с заявлением ко мне обратились его знакомые и друзья. С коллегами из Минобороны всё проверили, информацию подтвердили».

На контроле в аппарате краевого омбудсмена остается два заявления от родственников военнослужащих, находящихся в плену, еще 18 числятся без вести пропавшими.