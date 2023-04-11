ВС Башкирии поместил экс-гендиректора ГНС под домашний арест

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты, изменив меру пресечения бывшему гендиректору ООО «Газпром нефтехим Салават» (с 2016 по 2021 год) Айрату Каримову с содержания под стражей в СИЗО-1 на домашний арест до 4 июня. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его адвокат Рамиль Гизатуллин.

5 апреля Ленинский райсуд Уфы по ходатайству следователя главного следственного управления МВД по Башкирии поместил Айрата Каримова под стражу на два месяца.

«Суд первой инстанции не рассмотрел возможность избрания домашнего ареста или внесения залога. Также апелляция учла состояние здоровья подзащитного»,— отметил Рамиль Гизатуллин.

Ранее сообщалось, что в прошлом году он перенес операцию на сердце после инфаркта.

Айрату Каримову предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что он незаконно приватизировал базу отдыха «Белый олень», ранее принадлежавшую «Газпром нефтехим Салавату».

Бывший топ-менеджер был задержан 3 апреля в аэропорту Шереметьево по прилете с отдыха из-за границы, после чего его доставили в Уфу.

Влада Шипилова

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