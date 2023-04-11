На ремонт дорог под Уфой выделят до 11 млн рублей

Администрация Уфимского района объявила четыре аукциона по выбору подрядчика для ремонта десяти автомобильных дорог, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет около 11 млн руб. Итоги аукционов подведут 28 апреля, 3, 5 и 11 мая. Работы профинансирует местный бюджет.

Подрядчик должен до 3 июля отремонтировать участки дорог по Школьной, Заводской и Демской улицам, до 5 июля — по Озерной, Майской, Цветочной и Окружной улицам, до 6 июля — по Радужной, Киевской и Трактовой.

Венера Хисамова

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