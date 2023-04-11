Нижегородцам определили выкупную цену земельных участков под дома и дачи

Правительство Нижегородской области изменило правила по определению цены земельных участков, находящихся в госсобственности (или с не разграниченной госсобственностью) при их продаже без торгов гражданам – собственникам построенных зданий и сооружений.

Теперь цена продажи определяется в 60% от кадастровой стоимости земельного участка в случае его реализации под личное подсобное хозяйство, садоводство, возведенный на этом участке индивидуальный дом или гараж, следует из постановления, подписанного и.о. губернатора Андреем Гнеушевым. Ранее выкупная цена земельных участков варьировалась по годам и составляла в разных случаях от 40% до 90% от их кадастровой стоимости. Теперь власти отменили этот пункт и ввели единую норму.

Иван Сергеев