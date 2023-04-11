В ЗакСе предложили при реновации селить семьи с детьми-инвалидами рядом со спецшколами

Рабочая группа Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) при петербургском Заксобрании предложила закрепить в законе о КРТ положение, согласно которому семьи с детьми-инвалидами будут в приоритетном порядке селить рядом со специализированными школами в случае попадания их домов под реновацию. Инициативу группа поддержала на заседании 10 апреля.

«Это необходимо сделать, так как нередко квартиры вблизи таких школ покупаются родителями сознательно для удобства посещения ребенком»,— прокомментировал предложение его автор депутат Андрей Рябоконь.

Согласно предлагаемым поправкам, таким семьям будут либо выделять жилье рядом с нужным объектом социнфраструктуры, либо выплачивать денежную компенсацию для самостоятельного приобретения жилища. Кроме того, штаб поддержал предложение о проработке возможности предоставления жилья инвалидам-участникам программы КРТ вблизи специализированных учреждений.

Все поправки в закон поступят на рассмотрение Заксобрания после майских праздников.

Закон о реновации (так называют закон "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий") был принят Заксобранием Петербурга в июне 2022 года и приостановлен по инициативе губернатора Александра Беглова в сентябре. Основные споры вокруг закона связаны с определением критериев домов, подлежащих расселению, и самими условиями переселения.

Подробнее о петербургском законе о КРТ читайте в материале «Реновация в режиме заморозки».

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