Правительство РФ направит 120 млн рублей на строительство корпуса онкодиспансера в Симферополе

Из федерального бюджета выделят 120 млн руб. на строительство модульного корпуса на территории Крымского республиканского онкологического клинического диспансера в Симферополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас в республике под наблюдением профильных специалистов находится около 60 тыс. лиц с онкологическими заболеваниями, еще 6 тыс. проходят лечение. Глава региона подчеркнул, что сейчас по всем позициям федеральный дефектуры в аптеках есть необходимые аналогичные препараты отечественного производства.

Развитие онкологической помощи в регионе Сергей Аксенов недавно обсуждал с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. На этой встрече приняли решение о строительстве корпуса онкодиспансера.

Татьяна Ручкина

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