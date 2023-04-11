В Ставрополе 15 апреля изменится схема движения из-за чемпионата по велоспорту

В региональной столице Ставрополья 15 апреля с 10:00 до 13:30 в связи с проведением чемпионата по велосипедному спорту будет ограничено движение транспорта по трем улицам, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Согласно информации ГИБДД, проезд будет закрыт по ул. Перспективной (от пр. Российского до ул. Рассветной), по одной из сторон пр. Российского (от ул. Тухачевского до ул. 45-я Параллель), а также по ул. 45-я Параллель (от пр. Российского до ул. Рогожникова).

Объезд указанных участков возможен по ул. Рассветной, Тухачевского и Рогожникова.

Анастасия Назарова