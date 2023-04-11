Весенне-полевые работы в Татарстане обойдутся в 37 млрд рублей

В Татарстане на весенне-полевые работы в 2023 году потратят 37,3 млрд руб. Об этом на брифинге в Кабмине сказал глава Минсельхоза региона Марат Зяббаров.

«Погода для полевых работ складывается благоприятная, синоптики прогнозируют повышение дневных температур и ясную погоду», — сказал господин Зяббаров.

По его словам, деньги будут потрачены, в частности, на удобрения, на семена, на светозащиту растений, на покупку топлива и запчастей, а также на зарплату сотрудников и на налоги.

В прошлом году на эти цели были потрачены свыше 30 млрд руб.

"Ъ-Казань"