Количество вакансий в сфере сельского хозяйства в Удмуртии сократилось на 5%

В Удмуртии за последние три месяца количество вакансий в сфере сельского хозяйства снизилось на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба hh.ru. Это самое значительное сокращение среди регионов ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В целом по России компании разместили почти 30 тыс. вакансий, что на 31% больше, чем в прошлом году. При этом в регионах Поволжья спрос на сельскохозяйственных работников вырос на 31%. Чаще всего новых сотрудников ищут работодатели из сферы земледелия, растениеводства и животноводства — 77% рабочих мест.