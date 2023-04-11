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18 га в Хохольском районе Воронежской области для добычи песка переведут в земли промышленности

Правительство Воронежской области постановило перевести 18 га в Хохольском районе из категории земель сельхозназначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи по ходатайству ООО «Некс» в целях недропользования, следует из соответствующих документов. Речь идет о двух участках площадью 13 и 5,3 га в границах ПК «Великий октябрь».

ООО «Некс» занимается добычей песка в Стрелецком карьере под Воронежем и входит в ГК «Диагональ». В 2021 году Россельхознадзор оштрафовал ООО «Некс» на 400 тыс. руб., выявив нарушения земельного законодательства по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»). В ходе внеплановой проверки в 2021 году было установлено, что на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения в Хохольском районе совокупной площадью 18,36 кв. м имелись глубокие выемки и следы работы спецтехники, колея от нее. Земля заросла сорной травой и образовались промоины. Мероприятия агрохимической и агротехнической направленности также предприятие не проводило. Но руководство компании оспорило решение, сократив штрафные санкции вдвое.

Как карьер в Хохольском районе мог помешать развлекательному бизнесу

ГК «Диагональ», в которую входит «Некс», также занимается торговлей нефтепродуктами, общепитом, развлечениями и охраной, строительством (ООО «Астра»), оказывает юридические услуги (ООО «Воронежская правовая компания»), сдает в аренду помещения в бизнес-центре «Диагональ» в Воронеже на улице Платонова, 4. Кроме того, в ее структуру входит разработчик компьютерных игр «Ловцы удачи», «Маша и медведь», «Приключения Хрюши» и других DiP Online.

Владимир Зоркий

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