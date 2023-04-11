Сити-менеджер Уфы поручил найти возможность для организации новых пляжей в городе

В Уфе в текущем году планируется открыть десять официальных пляжей. Пляж «Гольфстрим» на озере Теплое будет закрыт на реконструкцию до 2024 году, сообщил на оперативном совещании в мэрии Уфы начальник городского управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов.

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев поручил рассмотреть возможность открыть новые безопасные зоны для купания и отдыха. «Коллеги, у нас задача же стоит увеличивать ежегодно количество безопасных зон для пребывания. Я прошу еще раз посмотреть возможность, за неделю сформировать предложения и еще раз с информацией обратиться к нашим жителям»,— сказал он.

Карина Мамаева

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