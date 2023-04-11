Челябинского адвоката, обвиняемого в мошенничестве, отпустили из под стражи

Челябинский областной суд смягчил меру пресечения адвокату Олегу Косенко, обвиняемому в мошенничества. По апелляционной жалобе защитников юриста заключение под стражей заменено домашним арестом, сообщает пресс-служба облсуда.

«Выслушав мнения участников процесса, в том числе стороны защиты суд апелляционной инстанции новым решением избрал Олегу Косенко меру пресечения в виде домашнего ареста до 23 мая 2023 года»,– говорится в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», адвоката, защищавшего заместителя руководителя регионального отделения Пенсионного фонда Александра Орехова по делу о взятках, задержали сотрудники челябинского УФСБ России в марте. По версии следствия, летом 2022 года Олег Косенко путем обмана получил от доверителя – обвиняемого по уголовному делу, более 1 млн руб., пообещав тому условное наказание за совершенное преступление. При этом, выполнить обещанное он не мог, не обладая для этого необходимыми полномочиями. 25 марта Центральный районный суд избрал адвокату меру пресечения в виде заключения под стражу. Олег Косенко вину полностью отрицает.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Орехова к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2,7 млн руб.