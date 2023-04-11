Если занимать, то безопасно: какие меры предосторожности собюдать при обращении в МФО

Начиная с апреля 2024 года микрофинансовые организации (МФО) обяжут публиковать ссылки на сайты, при помощи которых они обслуживают клиентов. Эта мера, предложенная Центробанком, должна защитить от нелегальных кредиторов тех заемщиков, которые выбирают займ онлайн. Также МФО должны будут размещать на своих официальных сайтах информацию об используемых товарных знаках и коммерческих обозначениях.

Предложение Центробанка актуально, поскольку по итогам прошлого года вросла доля займов, выдаваемых онлайн. Например, по итогам четвертого квартала 2022 года 82% договоров по всем типам займов было заключено онлайн. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель онлайн-займов в 2022 году вырос на 53%, согласно данным регулятора.

Как безопасно заменить онлайн

Онлайн-микрозаймы выдают микрофинансовые организации (МФО). Для оформления займа нужно зайти на сайт МФО, зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить анкету с указанием паспортных данных. Обращаться безопасно только в те МФО, что внесены государственный реестр микрофинансовых организаций. В поисковой системе «Яндекс» такие организации отмечены специальным значком. Займы у нелегальных компаний чреваты неограниченными процентами, штрафами и пени, а также есть угроза для персональных данных. «Черные» кредиторы могут работать под видом сайтов-двойников известных компаний, поэтому в реестре указаны адреса официальных сайтов МФО. Например, официальный сайт компании «Мани Мен» в России — https://moneyman.ru/. Ни по какому другому адресу компания не обслуживает российских заемщиков. Может быть и так, что одна компания работает «под разными вывесками». В этом случае официальных сайтов может быть два, но оба будут указаны в реестре ЦБ.

На официальном сайте МФО нужно заполнить анкету и дождаться одобрения. Несмотря на рекламные заявления о «займах без отказа», микрозаймы дают далеко не всем желающим. В среднем доля одобрения составляет 30%. Кроме того, МФО может одобрить заявку, но на меньшую сумму. Если одобренная сумма устраивает, можно переходить к подписанию договора. На указанный номер телефона придет код, который и будет служить подписью. Что касается содержимого договора, то из него должно быть ясно, какую сумму и когда необходимо вернуть, какие штрафы предусмотрены за просрочку платежа.

Дополнительные услуги в МФО

При оформлении займа МФО может предложить ряд дополнительных платных услуг. В прошлом году выручка микрофинансовых организаций от продажи дополнительных услуг составила 17% от общего объема доходов. Это на 4 п.п. больше, чем годом ранее. МФО предлагают заемщикам платное смс-информирование, страховку, телемедицину, юридические консультации и иные услуги. Продажи дополнительных услуг помогают компаниям сократить операционные расходы. В «допах» нет ничего плохого, если они принимаются заемщиком осознанно. От дополнительных услуг можно отказаться в процессе оформления онлайн-займа. Если без доп. услуг МФО отказывается оформлять займ, то можно обратиться с жалобой в ЦБ и к финансовому омбудсмену.

На дополнительные услуги может быть предложен отдельный договор, или все будет прописано в общем договоре. Внимательно изучите договор перед подписанием: в период охлаждения хотя и можно вернуть деньги за ненужные услуги, но это будет лишняя бумажная волокита.