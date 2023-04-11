Суд отказал Минобороны во взыскании 533 млн рублей с ТАНТК им. Бериева

Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны России во взыскании 533 млн руб. с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда.

Дело слушалось в закрытом режиме, следует из опубликованных судебных актов. Однако, согласно иску, минобороны требовало от предприятия возвращения процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса. Заявление поступило в суд в ноябре прошлого года.

Как ранее писал «Ъ-Юг», это не первые разбирательства между минобороны и ТАНТК им. Бериева. Так, в 2017 году ведомство выиграло дело о взыскании с предприятия неотработанного аванса за пять самолетов Бе-200ЧС на сумму 6,7 млрд руб. Также минобороны требовало от ТАНТК им. Бериева 670 млн руб. неустойки за изготовление самолетов-амфибий Бе-200 в 2018–2020 годах.

Анастасия Назарова