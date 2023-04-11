Соцфонд РФ направил за год Адыгее 28,4 млрд рублей

За прошлый год из Соцфонда на выплаты пенсий, пособий и других мер социальной поддержки населения Адыгеи направили 28,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Важно, чтобы в республике своевременно и в полном объеме были реализованы все меры социальной поддержки населения, которые в том числе находятся в зоне ответственности Социального фонда»,— отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он подчеркнул, что речь идет в том числе о новых инициативах в рамках задач президента страны по поддержке семей, материнства и детства, развития демографии.

По словам управляющего отделением Социального фонда России по республике Хамида Мешлока, приоритетным направлением организации является помощь наиболее незащищенным категориям населения: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и т. д. Кроме того, в срок и в полном объеме были направлены все соцвыплаты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2023 году прошло объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также создание единого Социального фонда России. В Адыгее сохранили специалистов двух фондов, сейчас они работают в команде регионального отделения СФР. Хамид Мешлок отметил, что объединение организаций в регионе не отразилось на клиентах. Все услуги и сведения можно получить в прежнем порядке.

Татьяна Ручкина

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