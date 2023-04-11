Прокуратура и СК ведут проверку по факту падения четырехлетнего ребенка с балкона в Ярославле

11 апреля утром в Ярославле с балкона квартиры пятого этажа на улице Клубной выпала девочка 2018 года рождения, сообщили в УМВД России по Ярославской области. Ребенок с травмами госпитализирован. Как уточняют в СУ СКР по региону, девочке четыре года, ее состояние оценивается как тяжелое.

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СУ СКР по Ярославской области



По предварительным данным, девочка находилась дома под присмотром матери, дома был еще один старший ребенок. Всего несколько дней назад дети были изъяты у матери.

«Женщина 1982 года рождения состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Заволжскому городскому району. Несколько дней назад сотрудниками полиции было выявлено, что женщина, присматривая за детьми, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Дети были помещены в социально-реабилитационный центр. Впоследствии органами опеки и попечительства переданы отцу»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Мать была привлечена к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Почему дети снова оказались с ней, а также другие обстоятельства происшествия сейчас устанавливают не только в полиции, но и в Следственном комитете и прокуратуре. Ведомства ведут проверки по факту происшествия.

Антон Голицын