Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЧКПЗ сократил чистую прибыль в 3,5 раза в 2022 году

Чистая прибыль ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ, принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга) в 2022 году составила 150,38 млн руб. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2021 году. Сведения о финансовых результатах предприятиях опубликованы на сайте Центра раскрытия информации.

Выручка ЧКПЗ по итогам прошлого года составила 22,5 млрд руб., что на 45% или 7 млрд больше, чем годом ранее.

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. Основной пакет акция принадлежит его супруге – Марине ГАртунг. Генеральный директор — сын депутата Андрей Гартунг. Предприятие производит автомобильные прицепы и полуприцепы под торговой маркой Hartung, а также колесные диски и различные детали для автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса. Ассортимент продукции насчитывает 2,5 тыс. наименований.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...