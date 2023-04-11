ЧКПЗ сократил чистую прибыль в 3,5 раза в 2022 году

Чистая прибыль ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ, принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга) в 2022 году составила 150,38 млн руб. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2021 году. Сведения о финансовых результатах предприятиях опубликованы на сайте Центра раскрытия информации.

Выручка ЧКПЗ по итогам прошлого года составила 22,5 млрд руб., что на 45% или 7 млрд больше, чем годом ранее.

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. Основной пакет акция принадлежит его супруге – Марине ГАртунг. Генеральный директор — сын депутата Андрей Гартунг. Предприятие производит автомобильные прицепы и полуприцепы под торговой маркой Hartung, а также колесные диски и различные детали для автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса. Ассортимент продукции насчитывает 2,5 тыс. наименований.