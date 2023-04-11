В Казани начал работать сервис по прокату электросамокатов «Яндекс Go»

Сегодня, 11 апреля, на улицах Казани начал работать новый сервис по прокату электросамокатов «Яндекс Go».Желающие могут забронировать транпорт через приложение сервиса.

В компании не стали раскрывать «Ъ-Казань» количество доступных единиц транспорта, но добавили, что принадлежащие сервису самокаты Ninebot Max Plus будут распложены во всех районах Казани, кроме Кировского.

Количество стоянок для самокатов в Казани в компании также не назвали. «В Казани реализована система аренды электросамокатов с использованием виртуальных парковок. Расположение электросамокатов будет видно на карте. Их можно арендовать и оставлять на виртуальных парковках»,— сказали в ответ на запрос «Ъ-Казань».

Оператор добавил, что стоимость поездки по поминутному тарифу составляет 35 руб. за старт и от 5 руб. в минуту. «Оплата спишется с карты, привязанной к приложению Яндекс Go, а подписчикам Яндекс». Также есть фиксированный тариф, по которому сразу выставляется стоимость поездки до пункта назначения.

До сих пор в Казани работали только кикшеринговые сервисы Whoosh и Urent. В частности, Urent на новый сезон закупил для Казани 1,2 тыс. самокатов. Он предоставляет транспорт по 45 руб. за начало аренды и от 5 руб. – за минуту.

Как писал «Ъ-Казань», соглашения кикшеринговых операторов с комитетом по транспорту Казани и управлением ГИБДД МДВ по Татарстану на текущий год предусматривают, что скорость электросамокатов не должна превышать 20 км/ч. Это на 5 км/ч больше, чем максимально допустимая скорость в прошлом сезоне. Однако в местах повышенного пешеходного трафика, парках и скверах максимальная скорость должна составлять 15 км/ч, а на территориях образовательных и воспитательных учреждений пользователи не смогут разогнаться быстрее 10 км/ч.

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"Ъ-Казань"