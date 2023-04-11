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На Кубани с муниципалитета взыскана компенсация за нападение бездомной собаки на ребенка

В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края суд по иску прокуратуры взыскал в пользу местной жительницы 50 тыс. руб. в качестве компенсации вреда, причиненного нападением бездомной собаки на дочь заявительницы. Ответчиком в процессе выступила администрация района, на которой лежит обязанность контролировать ситуацию с безнадзорными животными, сообщает прокуратура Кубани.

По данным надзорного ведомства, в 2021 году в городе Приморско-Ахтарске на 6-летнюю девочку напала бездомная собака и укусила ребенка за лицо. Девочке был причинен легкий вред здоровью, также ребенок получил психологическую травму. Мать девочки обратилась в прокуратуру, которая провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе бесхозяйными. В ходе проверки выяснилось, что администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район своевременно не приняла меры, исключающие нападение на граждан безнадзорных собак. Прокурором района было подано заявление в суд о взыскании с администрации района в пользу законного представителя ребенка морального вреда. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Анна Перова, Краснодар

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